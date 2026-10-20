Doktoranci kierunków humanistycznych w USA częściej niż inni studenci studiów magisterskich i doktoranckich wykazywali uprzedzenia antyżydowskie oraz wrogość wobec Izraela. Do takich wniosków doszli autorzy badania „Antysemityzm i uprzedzenia wśród studentów studiów magisterskich i doktoranckich w USA”, informuje Jerusalem Post.

Wyniki ankiety

Badanie przeprowadzili Graham Wright, Shahar Hecht, Daniel Nussbaum, Samantha Shortall i Leonard Saxe z Maurice and Marilyn Cohen Center for Modern Jewish Studies na Uniwersytecie Brandeisa. W pracach uczestniczyły również Steinhardt Social Research Institute oraz firma Generation Lab.

Ankieta internetowa trwała od 5 marca do 30 kwietnia i objęła 3107 studentów studiów magisterskich i doktoranckich z 222 czteroletnich college'ów i uniwersytetów w USA. Próba obejmowała doktorantów kierunków STEM, nauk społecznych i humanistycznych, a także studentów programów zawodowych z pracy socjalnej, edukacji, biznesu i prawa.

Łącznie 62% ankietowanych wykazało niski poziom uprzedzeń wobec Żydów, Izraela, muzułmanów, osób czarnoskórych oraz Amerykanów pochodzenia azjatyckiego. Jednocześnie analiza dziesięciu stwierdzeń dotyczących uprzedzeń wykazała, że 9% respondentów należało do grupy wrogo nastawionej do Żydów, 11% — do grupy wrogo nastawionej do Izraela, a 2% wykazywało wrogość wobec kilku mniejszości jednocześnie.

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Różnice między kierunkami

Wśród doktorantów kierunków humanistycznych 26% znalazło się w kategorii wrogo nastawionej do Izraela, a 12% — w kategorii wrogo nastawionej do Żydów. Jednocześnie większość przedstawicieli tej grupy, podobnie jak ogół studentów studiów magisterskich i doktoranckich, miała niski poziom uprzedzeń.

Także 41% doktorantów kierunków humanistycznych uznało konflikt izraelsko-palestyński za kwestię o dużym osobistym znaczeniu — był to najwyższy wskaźnik spośród wszystkich badanych kierunków kształcenia. Wśród studentów studiów magisterskich i doktoranckich ogółem większe znaczenie osobiste miały kwestie polityki wewnętrznej USA, w tym amerykańska demokracja, rasizm i polityka imigracyjna.

Stosunek do protestów

Ankietowani studenci zagraniczni rzadziej niż studenci z USA wyrażali wrogość wobec Izraela — 4% — a także rzadziej popierali działania protestacyjne zakłócające zwykły porządek. Jednocześnie w tej grupie wyższe były wskaźniki wyrażanych uprzedzeń wobec Żydów — 17%, osób czarnoskórych — 19% oraz Amerykanów pochodzenia azjatyckiego — 9%.

Według badania 79% studentów studiów magisterskich i doktoranckich uważa przemoc za niedopuszczalną w każdych okolicznościach. Jednak większość uznała za dopuszczalne przynajmniej w niektórych przypadkach takie działania jak zajmowanie budynków uniwersyteckich lub przekrzykiwanie mówców. Poparcie dla takich działań było częstsze wśród studentów o skrajnie liberalnych poglądach politycznych.

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