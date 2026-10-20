美国圣路易斯一家联邦法院驳回了安妮·奥尔特曼对其兄长——OpenAI联合创始人兼CEO萨姆·奥尔特曼提起的民事诉讼。她指控他在二十多年前多次实施性暴力。萨姆·奥尔特曼否认这些指控，据《耶路撒冷邮报》报道。

驳回诉讼的原因

美国地区法院法官扎卡里·布卢斯通指出，安妮·奥尔特曼拒绝接受独立医学检查。据他说，她曾被警告，不遵守这一要求将导致案件被驳回。

该诉讼于2025年1月在圣路易斯联邦法院提起。安妮·奥尔特曼的律师劳拉·波利蒂没有立即发表评论。桑托斯·佩雷斯此前曾在该案中代理她，但本月退出了该案。他表示，自己已无权就诉讼程序发表评论，但仍然相信安妮。

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诉讼中的指控

安妮·奥尔特曼称，她的兄长在1997年至2006年期间，在密苏里州克莱顿郊区的家中对她实施性暴力并强奸她。按她的说法，这一切开始于她3岁、萨姆·奥尔特曼12岁时。她还称，最后几起被指控的事件发生时，他已经成年。

萨姆·奥尔特曼的律师也没有立即发表评论。2022年ChatGPT聊天机器人的推出后，奥尔特曼成为人工智能领域最知名的人物之一。

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