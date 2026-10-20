Суд у США відхилив позов сестри CEO OpenAI Сема Альтмана — Jerusalem Post

Федеральний суд у Сент-Луїсі, США, відхилив цивільний позов Енні Альтман проти її брата — співзасновника та CEO OpenAI Сема Альтмана. Вона звинувачувала його в неодноразовому сексуальному насильстві понад два десятиліття тому. Сем Альтман заперечує ці звинувачення, повідомляє Jerusalem Post.

Причина відхилення позову

Суддя окружного суду США Закарі Блустоун зазначив, що Енні Альтман відмовилася пройти незалежне медичне обстеження. За його словами, її попереджали, що невиконання цієї вимоги призведе до відхилення справи.

Позов подали до федерального суду в Сент-Луїсі у січні 2025 року. Адвокатка Енні Альтман Лора Політі не надала оперативного коментаря. Сантос Перес, який раніше представляв її у справі, але цього місяця вийшов із неї, заявив, що більше не уповноважений коментувати процес, однак продовжує вірити Енні.

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Звинувачення у позові

Енні Альтман стверджувала, що її брат сексуально насильницьки поводився з нею та ґвалтував її у родинному будинку в передмісті Клейтон у штаті Міссурі в період із 1997 до 2006 року. За її версією, це почалося, коли їй було три роки, а Сему Альтману — 12 років. Вона також заявляла, що останні ймовірні епізоди сталися, коли він уже був повнолітнім.

Адвокати Сема Альтмана також не надали оперативного коментаря. Альтман став однією з найбільш упізнаваних фігур у сфері штучного інтелекту після виходу чатбота ChatGPT у 2022 році.

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