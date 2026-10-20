Sąd federalny w St. Louis w USA oddalił pozew cywilny Annie Altman przeciwko jej bratu — współzałożycielowi i CEO OpenAI Samowi Altmanowi. Oskarżała go o wielokrotną przemoc seksualną ponad dwie dekady temu. Sam Altman zaprzecza tym oskarżeniom, informuje Jerusalem Post.

Powód oddalenia pozwu

Sędzia amerykańskiego sądu okręgowego Zachary Bluestone zaznaczył, że Annie Altman odmówiła poddania się niezależnemu badaniu medycznemu. Jak powiedział, została ostrzeżona, że niespełnienie tego wymogu doprowadzi do oddalenia sprawy.

Pozew złożono w sądzie federalnym w St. Louis w styczniu 2025 roku. Adwokatka Annie Altman, Laura Politi, nie udzieliła natychmiastowego komentarza. Santos Perez, który wcześniej reprezentował ją w sprawie, ale w tym miesiącu się z niej wycofał, oświadczył, że nie jest już upoważniony do komentowania postępowania, jednak nadal wierzy Annie.

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Oskarżenia w pozwie

Annie Altman twierdziła, że jej brat wykorzystywał ją seksualnie i gwałcił w rodzinnym domu na przedmieściach Clayton w stanie Missouri w latach 1997–2006. Według jej wersji zaczęło się to, gdy miała trzy lata, a Sam Altman — 12 lat. Twierdziła również, że ostatnie domniemane incydenty miały miejsce, gdy był już pełnoletni.

Prawnicy Sama Altmana również nie udzielili natychmiastowego komentarza. Altman stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w dziedzinie sztucznej inteligencji po uruchomieniu chatbota ChatGPT w 2022 roku.

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