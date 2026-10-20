Федеральный суд в Сент-Луисе, США, отклонил гражданский иск Энни Альтман против её брата — сооснователя и CEO OpenAI Сэма Альтмана. Она обвиняла его в неоднократном сексуальном насилии более двух десятилетий назад. Сэм Альтман отрицает эти обвинения, сообщает Jerusalem Post.

Причина отклонения иска

Судья окружного суда США Закари Блустоун отметил, что Энни Альтман отказалась пройти независимое медицинское обследование. По его словам, её предупреждали, что невыполнение этого требования приведёт к отклонению дела.

Иск был подан в федеральный суд в Сент-Луисе в январе 2025 года. Адвокат Энни Альтман Лора Полити не предоставила оперативного комментария. Сантос Перес, который ранее представлял её по делу, но в этом месяце вышел из него, заявил, что больше не уполномочен комментировать процесс, однако продолжает верить Энни.

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Обвинения в иске

Энни Альтман утверждала, что её брат подвергал её сексуальному насилию и насиловал в семейном доме в пригороде Клейтон, штат Миссури, в период с 1997 по 2006 год. По её версии, это началось, когда ей было три года, а Сэму Альтману — 12 лет. Она также заявляла, что последние предполагаемые эпизоды произошли, когда он уже был совершеннолетним.

Адвокаты Сэма Альтмана также не предоставили оперативного комментария. Альтман стал одной из самых узнаваемых фигур в сфере искусственного интеллекта после выхода чат-бота ChatGPT в 2022 году.

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