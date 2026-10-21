Роджерс заявив про антиєврейські погляди Ель-Сайєда — Jerusalem Post

Кандидат-республіканець до Сенату США від Мічигану Майк Роджерс заявив, що його суперник від Демократичної партії Абдул Ель-Сайєд має антиєврейські погляди. Підставою для такої оцінки Роджерс назвав критичні висловлювання демократа про Ізраїль, зокрема його слова в ефірі ABC, що Ізраїль «насправді не є нашим другом». Про це повідомляє Jerusalem Post.

Роджерс заявив, що Ізраїль є найкращим союзником США на Близькому Сході. Він сказав, що численні заяви Ель-Сайєда не залишають йому сумнівів у ставленні опонента до євреїв. Ель-Сайєд також раніше заявляв телеканалу MS NOW, що уряд Ізраїлю «не робив нічого, окрім як використовував нас».

Боротьба за голоси єврейської громади

Вибори до відкритого сенатського мандата в Мічигані мають відбутися за два тижні, а їхній результат може вплинути на контроль над Сенатом після проміжних виборів. Роджерс намагається здобути підтримку єврейської громади штату, чисельність якої оцінюють приблизно у 100 тисяч дорослих людей.

Його кампанія проводить зустрічі з рабинами та представниками громади. Сотні євреїв, серед яких є відомі діячі громади й давні прихильники Демократичної партії, підписали лист на підтримку Роджерса. До агітації також долучився рабин Ашер Лопатін, який тимчасово відійшов від роботи з єврейськими громадами в Анн-Арборі.

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс на мітингу в Мічигані також критикував Ель-Сайєда. Він заявив, що демократ приділяє подіям у Палестині та Газі більше уваги, ніж проблемам міст штату.

Позиція Ель-Сайєда та демократів

Ель-Сайєд відкинув звинувачення в антисемітизмі. Він заявив, що любить юдаїзм, а також наголосив, що AIPAC та Ізраїль не тотожні юдаїзму й єврейському народу. Кандидат також відкинув зв’язки з «Братами-мусульманами» та звинуватив тих, хто порушує цю тему, у використанні ісламофобських стереотипів.

Кандидата-демократа підтримали, зокрема, сенаторка Елісса Слоткін і генеральна прокурорка Мічигану Дана Нессель. Водночас частина єврейських активістів, які мають застереження щодо риторики Ель-Сайєда, все одно виступає проти Роджерса через політику Республіканської партії щодо іммігрантів і ЛГБТК-людей.

Пов’язаний з AIPAC комітет політичної дії United Democracy Project, за даними федеральної виборчої звітності, витратив близько 95 тисяч доларів на поштові матеріали проти Ель-Сайєда, орієнтовані на єврейських виборців.

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