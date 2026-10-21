Комітет парламенту Британії закликав визначити обов’язки водокомпаній — The Guardian

У Великій Британії парламентський комітет із питань довкілля, продовольства та сільських справ закликав уряд законодавчо визначити обов’язки водопостачальних компаній під час великих пожеж. Причиною стали повідомлення пожежно-рятувальних служб про труднощі з доступом до води в період посухи та природних пожеж, повідомляє The Guardian.

Проблеми з тиском води

Голова Національної ради керівників пожежних служб Філ Гарріган повідомив депутатам, що через обмежене водопостачання пожежі розвивалися швидше. За його словами, занепокоєння щодо доступності води посилилося за 37 років його роботи у пожежній службі.

Під час природної пожежі в Стаурбриджі, у регіоні Вест-Мідлендс, де було знищено кілька будинків, поповнення водовоза тривало майже 40 хвилин через низький тиск у мережі. Пожежна служба також назвала підтримання водопостачання суттєвою проблемою під час гасіння окремої пожежі в Нью-Форесті у серпні.

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Пропозиції для водопостачальників

Пожежники беруть воду з водопровідних мереж, а також із відкритих джерел, зокрема озер і річок. Однак через посуху рівень води в них був дуже низьким, що обмежувало доступ рятувальників. Водночас служби зазнавали тиску щодо скорочення використання води з мережі, аби уникнути дефіциту для споживачів.

Опитування пожежно-рятувальних служб, проведене влітку Національною радою керівників пожежних служб, показало: 81% респондентів змінили плани реагування на надзвичайні ситуації в районах, де є побоювання щодо доступу до води. Комітет запропонував визнати воду для пожежогасіння критичною потребою громадської безпеки, створити національний протокол взаємодії водокомпаній із рятувальними службами та зобов’язати операторів оцінювати й перевіряти свою здатність підтримувати такі операції.

Агентство з охорони довкілля оцінює, що без термінових заходів до 2055 року в Англії може виникнути дефіцит до 5 млрд літрів води на день для громадського водопостачання. Представник уряду заявив, що підготовка до природних пожеж є одним із пріоритетів, а 10–11 листопада в Лідсі має відбутися профінансована урядом конференція з питань таких пожеж.

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