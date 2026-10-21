英国议会环境、食品和农村事务委员会呼吁政府通过立法明确供水公司在重大火灾期间的职责。原因是消防救援部门报告称，在干旱和野火期间获取水源存在困难，《卫报》报道。

水压问题

英国国家消防长官委员会主席菲尔·加里根告诉议员，由于供水有限，火势蔓延得更快。他表示，在其37年的消防部门工作经历中，对水资源可获得性的担忧不断加剧。

在西米德兰兹郡斯陶尔布里奇发生的一场野火中，数所房屋被毁；由于管网压力过低，给一辆运水车补水耗时近40分钟。消防部门还称，在8月扑灭新森林地区另一场火灾时，维持供水也是一个重大问题。

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针对供水商的建议

消防员从供水管网以及包括湖泊和河流在内的开放水源取水。然而，由于干旱，这些水源的水位很低，限制了救援人员获取水源。同时，相关部门面临减少使用管网供水的压力，以避免消费者出现供水短缺。

英国国家消防长官委员会夏季开展的一项消防救援部门调查显示，81%的受访者已在担心供水获取问题的地区调整了应急响应计划。该委员会建议，将消防用水认定为一项关键公共安全需求，建立供水公司与救援部门之间的全国协作规程，并要求运营商评估和测试其支持此类行动的能力。

环境署估计，如果不采取紧急措施，到2055年，英格兰用于公共供水的水资源可能每天短缺多达50亿升。一名政府代表表示，为野火做好准备是优先事项之一，而一场由政府资助、有关此类火灾的会议将于11月10日至11日在利兹举行。

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