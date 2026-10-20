欧盟发布新版北极战略——德国之声

欧盟发布了一项新的北极战略，重点关注安全、气候研究、基础设施以及与该地区居民的互动。据德国之声报道，该文件是在欧盟、俄罗斯、美国和中国在北极争夺影响力的背景下公布的。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩表示，北极正发生“地缘政治板块”的碰撞。她说，欧盟必须改变战略方针，因为该地区的主权、领土完整和安全规则已不能再被视为理所当然的保障。

安全与监测

欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯表示，作为侵略国的俄罗斯联邦已恢复北极地区苏联时期的基地，并在那里测试新武器。她说，无人机闯入、GPS信号干扰以及对海底电缆的破坏正在削弱该地区的安全。

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欧盟计划在该地区建立一个海事安全中心，用于交换从海床到太空的信息，扩大欧洲破冰船能力和卫星监测。欧盟国际伙伴关系专员约瑟夫·西凯拉强调，这些措施并非要与北约竞争；他说，北约仍将是北极地区防御和威慑的基础。

气候与电缆连接

北极升温速度约为全球平均水平的四倍。冰层和冰川融化为欧洲带来更长热浪、干旱和洪水的风险。该战略 предусматривает加强气候研究、观测和监测，以及利用人工智能预测极端天气和连锁灾害的项目，其中包括沿海洪水。

欧盟也无意扩大在北极的资源开采钻探。欧盟能源与住房专员丹·约根森表示，石油、煤炭和天然气必须留在地下。此外，该战略还 предусматривает建设具韧性的海底电缆连接，直接将格陵兰与欧洲相连，并可在未来延伸至加拿大和日本。欧盟还计划扩大与原住民的对话，并增加面向北极地区青年的Erasmus+机会。

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