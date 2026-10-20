ЕС представил новую арктическую стратегию — Deutsche Welle

Европейский Союз представил новую стратегию для Арктики, сосредоточенную на безопасности, климатических исследованиях, инфраструктуре и взаимодействии с жителями региона. Документ обнародовали на фоне соперничества за влияние в Арктике между ЕС, Россией, США и Китаем, сообщает Deutsche Welle.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Арктике сталкиваются «тектонические плиты геополитики». По ее словам, ЕС должен изменить стратегический подход, поскольку суверенитет, территориальную целостность и правила безопасности в регионе больше нельзя воспринимать как гарантированные.

Безопасность и наблюдение

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Российская Федерация — государство-агрессор — восстановила в Арктике базы советских времен и испытывает там новые вооружения. По ее словам, проникновения дронов, глушение GPS-сигналов и саботаж подводных кабелей подрывают безопасность региона.

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ЕС планирует создать в регионе центр морской безопасности для обмена информацией от морского дна до космоса, расширить европейские возможности ледоколов и спутниковое наблюдение. Еврокомиссар по международным партнерствам Йозеф Сикела подчеркнул, что эти меры не должны конкурировать с НАТО, которое, по его словам, останется основой обороны и сдерживания в Арктике.

Климат и кабельная связь

Арктика нагревается примерно вчетверо быстрее среднемирового показателя. Таяние льда и ледников создает для Европы риски более продолжительных волн жары, засух и наводнений. Стратегия предусматривает усиление климатических исследований, наблюдения и мониторинга, а также проекты с применением искусственного интеллекта для прогнозирования экстремальной погоды и каскадных бедствий, в частности прибрежных наводнений.

ЕС также не намерен расширять добычное бурение в Арктике. Еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен заявил, что нефть, уголь и газ должны оставаться в земле. Отдельно стратегия предусматривает устойчивую подводную кабельную связь, которая напрямую соединит Гренландию с Европой и в будущем может быть продлена до Канады и Японии. ЕС также планирует расширять диалог с коренными народами и возможности Erasmus+ для арктической молодежи.

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