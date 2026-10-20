UE przedstawiła nową strategię arktyczną — Deutsche Welle

Unia Europejska przedstawiła nową strategię dla Arktyki, skoncentrowaną na bezpieczeństwie, badaniach klimatycznych, infrastrukturze i współpracy z mieszkańcami regionu. Dokument opublikowano w obliczu rywalizacji o wpływy w Arktyce między UE, Rosją, Stanami Zjednoczonymi i Chinami, informuje Deutsche Welle.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że w Arktyce zderzają się „tektoniczne płyty geopolityki”. Według niej UE musi zmienić podejście strategiczne, ponieważ suwerenności, integralności terytorialnej i zasad bezpieczeństwa w regionie nie można już uznawać za gwarantowane.

Bezpieczeństwo i obserwacja

Wysoka przedstawicielka UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaja Kallas oświadczyła, że Federacja Rosyjska, państwo-agresor, odnowiła w Arktyce bazy z czasów radzieckich i testuje tam nową broń. Według niej wtargnięcia dronów, zagłuszanie sygnałów GPS i sabotaż kabli podmorskich podważają bezpieczeństwo regionu.

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UE planuje utworzyć w regionie centrum bezpieczeństwa morskiego do wymiany informacji od dna morskiego po przestrzeń kosmiczną, rozszerzyć europejskie zdolności lodołamaczy i obserwację satelitarną. Europejski komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych Jozef Síkela podkreślił, że działania te nie mają konkurować z NATO, które, jak powiedział, pozostanie podstawą obrony i odstraszania w Arktyce.

Klimat i łączność kablowa

Arktyka ociepla się około czterokrotnie szybciej niż wynosi średnia światowa. Topnienie lodu i lodowców stwarza dla Europy ryzyko dłuższych fal upałów, susz i powodzi. Strategia przewiduje wzmocnienie badań klimatycznych, obserwacji i monitoringu, a także projekty wykorzystujące sztuczną inteligencję do prognozowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i kaskadowych katastrof, w tym powodzi przybrzeżnych.

UE nie zamierza również rozszerzać odwiertów wydobywczych w Arktyce. Europejski komisarz do spraw energii i mieszkalnictwa Dan Jørgensen oświadczył, że ropa, węgiel i gaz muszą pozostać w ziemi. Osobno strategia przewiduje odporną podmorską łączność kablową, która bezpośrednio połączy Grenlandię z Europą i w przyszłości może zostać przedłużona do Kanady i Japonii. UE planuje również rozszerzać dialog z ludami rdzennymi oraz możliwości programu Erasmus+ dla arktycznej młodzieży.

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