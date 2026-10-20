ЄС представив нову арктичну стратегію — Deutsche Welle

Європейський Союз представив нову стратегію для Арктики, зосереджену на безпеці, кліматичних дослідженнях, інфраструктурі та взаємодії з жителями регіону. Документ оприлюднили на тлі суперництва за вплив в Арктиці між ЄС, Росією, США та Китаєм, повідомляє Deutsche Welle.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Арктиці стикаються «тектонічні плити геополітики». За її словами, ЄС має змінити стратегічний підхід, оскільки суверенітет, територіальну цілісність і правила безпеки в регіоні більше не можна сприймати як гарантовані.

Безпека та спостереження

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Російська Федерація — держава-агресор — відновила в Арктиці бази радянських часів і випробовує там нові озброєння. За її словами, проникнення дронів, глушіння GPS-сигналів і саботаж підводних кабелів підривають безпеку регіону.

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ЄС планує створити в регіоні центр морської безпеки для обміну інформацією від морського дна до космосу, розширити європейські криголамні спроможності та супутникове спостереження. Єврокомісар із міжнародного партнерства Йозеф Сікела наголосив, що ці заходи не мають конкурувати з НАТО, яке, за його словами, залишатиметься основою оборони й стримування в Арктиці.

Клімат і кабельний зв’язок

Арктика нагрівається приблизно вчетверо швидше за середній світовий показник. Танення льоду та льодовиків створює для Європи ризики триваліших хвиль спеки, посух і повеней. Стратегія передбачає посилення кліматичних досліджень, спостереження й моніторингу, а також проєкти із застосуванням штучного інтелекту для прогнозування екстремальної погоди та каскадних лих, зокрема прибережних повеней.

ЄС також не має наміру розширювати видобувне буріння в Арктиці. Єврокомісар з енергетики та житлового будівництва Дан Йоргенсен заявив, що нафта, вугілля та газ мають залишатися в землі. Окремо стратегія передбачає стійке підводне кабельне з’єднання, яке напряму поєднає Гренландію з Європою та в майбутньому може бути продовжене до Канади і Японії. ЄС також планує розширювати діалог із корінними народами та можливості Erasmus+ для арктичної молоді.

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