Донька Віктора Орбана переїхала до Лондона за даними VSquare — RMF24

Донька Віктора Орбана Рахель Орбан разом із чоловіком Іштваном Тіборцем та дітьми переїхала з Угорщини до Лондона. Як повідомляє RMF24 з посиланням на угорський розслідувальний портал VSquare, родина після нетривалого перебування у США оселилася в районі Ковент-Гарден. Їхні діти вже навчаються у приватних школах Великої Британії.

Продаж активів в Угорщині

За інформацією VSquare, Рахель Орбан та Іштван Тіборц почали активно продавати майно в Угорщині й прагнуть залишити в країні якомога менше активів. Лондонська локація, як зазначається, має дозволити родині керувати майном, яке ще залишається в Угорщині.

Рішення про переїзд, за даними джерел порталу, ухвалили після того, як подружжя дійшло висновку, що політична ситуація у США більше не гарантує їм безпеки. У матеріалі це пов'язують зі слабшанням позицій Дональда Трампа, якого названо союзником Віктора Орбана.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Побоювання стеження

VSquare також повідомив, що представники угорських бізнес-еліт та люди, пов'язані з колишньою владою, переходять на телефонні номери США через побоювання щодо шпигунського програмного забезпечення Pegasus. За даними порталу, Pegasus раніше застосовували в Угорщині для стеження за журналістами, активістами та політичними опонентами.

Як стверджує VSquare, компанія NSO Group, яка розробила Pegasus, заборонила своїм клієнтам заражати телефони з американськими номерами. Джерела в угорських службах безпеки також заявили порталу, що Будапешт більше не має чинної угоди на використання Pegasus.

Читай нас у