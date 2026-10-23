Córka Viktora Orbána, Ráhel Orbán, wraz z mężem Istvánem Tiborczem i dziećmi przeprowadziła się z Węgier do Londynu. Jak podaje RMF24, powołując się na węgierski portal śledczy VSquare, rodzina po krótkim pobycie w USA osiedliła się w dzielnicy Covent Garden. Ich dzieci już uczą się w prywatnych szkołach w Wielkiej Brytanii.

Sprzedaż aktywów na Węgrzech

Według informacji VSquare Ráhel Orbán i István Tiborcz zaczęli aktywnie sprzedawać majątek na Węgrzech i dążą do pozostawienia w kraju jak najmniejszej liczby aktywów. Londyńska lokalizacja ma, jak zaznaczono, umożliwić rodzinie zarządzanie majątkiem, który nadal pozostaje na Węgrzech.

Według źródeł portalu decyzję o przeprowadzce podjęto po tym, jak małżonkowie uznali, że sytuacja polityczna w USA nie gwarantuje im już bezpieczeństwa. Materiał wiąże to ze słabnięciem pozycji Donalda Trumpa, którego nazwano sojusznikiem Viktora Orbána.

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Obawy przed inwigilacją

VSquare poinformował również, że przedstawiciele węgierskich elit biznesowych oraz osoby związane z byłymi władzami przechodzą na amerykańskie numery telefonów z obawy przed oprogramowaniem szpiegowskim Pegasus. Według portalu Pegasus był wcześniej wykorzystywany na Węgrzech do śledzenia dziennikarzy, aktywistów i przeciwników politycznych.

Jak twierdzi VSquare, firma NSO Group, która opracowała Pegasus, zakazała swoim klientom infekowania telefonów z amerykańskimi numerami. Źródła w węgierskich służbach bezpieczeństwa również przekazały portalowi, że Budapeszt nie ma już obowiązującej umowy na korzystanie z Pegasus.

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