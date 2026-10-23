Дочь Виктора Орбана Рахель Орбан вместе с мужем Иштваном Тиборцем и детьми переехала из Венгрии в Лондон. Как сообщает RMF24 со ссылкой на венгерский расследовательский портал VSquare, семья после непродолжительного пребывания в США поселилась в районе Ковент-Гарден. Их дети уже учатся в частных школах Великобритании.

Продажа активов в Венгрии

По информации VSquare, Рахель Орбан и Иштван Тиборц начали активно продавать имущество в Венгрии и стремятся оставить в стране как можно меньше активов. Лондонское местоположение, как отмечается, должно позволить семье управлять имуществом, которое еще остается в Венгрии.

Решение о переезде, по данным источников портала, приняли после того, как супруги пришли к выводу, что политическая ситуация в США больше не гарантирует им безопасность. В материале это связывают с ослаблением позиций Дональда Трампа, которого назвали союзником Виктора Орбана.

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Опасения слежки

VSquare также сообщил, что представители венгерских бизнес-элит и люди, связанные с бывшими властями, переходят на американские телефонные номера из-за опасений относительно шпионского программного обеспечения Pegasus. По данным портала, Pegasus ранее использовали в Венгрии для слежки за журналистами, активистами и политическими оппонентами.

Как утверждает VSquare, компания NSO Group, разработавшая Pegasus, запретила своим клиентам заражать телефоны с американскими номерами. Источники в венгерских службах безопасности также заявили порталу, что у Будапешта больше нет действующего соглашения на использование Pegasus.

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