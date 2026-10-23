维克托·欧尔班的女儿拉海尔·欧尔班与丈夫伊什特万·蒂博尔茨及子女从匈牙利搬到了伦敦。据RMF24报道，援引匈牙利调查门户网站VSquare的消息，这家人在美国短暂停留后定居在科文特花园地区。他们的孩子已经在英国的私立学校就读。

出售在匈牙利的资产

据VSquare消息，拉海尔·欧尔班和伊什特万·蒂博尔茨已开始积极出售在匈牙利的财产，并希望在该国尽可能少保留资产。据称，伦敦这一地点将使这家人能够管理仍留在匈牙利的财产。

据该门户网站的消息人士称，这对夫妇在得出美国的政治局势已无法保障他们安全的结论后作出了搬迁决定。报道将此与唐纳德·特朗普地位的削弱联系起来，并称他是维克托·欧尔班的盟友。

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担忧遭到监控

VSquare还报道称，由于担忧飞马间谍软件，匈牙利商业精英的代表以及与前当局有关联的人士正转用美国电话号码。该门户网站称，飞马此前曾在匈牙利用于监控记者、活动人士和政治对手。

VSquare声称，开发飞马软件的NSO Group已禁止其客户感染带有美国号码的手机。匈牙利安全部门的消息人士也向该门户网站表示，布达佩斯已不再拥有使用飞马软件的有效协议。

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