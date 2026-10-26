美国天主教主教在与总统唐纳德·特朗普于椭圆形办公室一同祈祷后，向信徒致歉。他们表示，白宫未经他们同意就公布了祈祷视频，并将其用于政治目的。

主教称此次会面是私下进行的

密尔沃基大主教杰弗里·格罗布是参加会面的11名主教之一，他就自己的出席公开致歉。他强调，这场祈祷并非表达对总统的支持，且会面和祈祷原本都应是私下进行的。

据Interia报道，与会者计划讨论对天主教会而言重要的问题。其中包括移民法的执行、宗教工作者签证以及人的尊严。

与会者和白宫的反应

主持祈祷的丹佛大主教詹姆斯·戈尔卡表示，他考虑过白宫的这次会面可能被用于政治目的。同时，他仍决定参加，以提出对教会重要的议题。

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得梅因主教威廉·乔恩森也批评将此次会面用于党派和政治目的。白宫发布了一段短视频，视频中主教们为国家祈祷，并祈求总统得到祝福。随后，特朗普的竞选委员会使用了这段视频。

白宫发言人泰勒·罗杰斯表示，对美国天主教徒而言，没有比特朗普更好的总统。她援引最高法院裁决对堕胎权的限制，还提到对反堕胎活动人士的赦免以及对宗教自由的保护。

自特朗普第二个总统任期开始以来，美国和梵蒂冈天主教会的代表多次批评其政府，尤其是批评其对移民的态度以及移民执法部门在教堂附近的行动。

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