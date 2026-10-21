W USA akcje spółek z sektora obronnego spadają z powodu obaw przed zwycięstwem Demokratów w wyborach — Financial Times

Akcje czołowych amerykańskich firm z sektora obronnego gwałtownie straciły na wartości w związku z rosnącymi oczekiwaniami dotyczącymi zwycięstwa Demokratów w wyborach uzupełniających do Kongresu USA. Inwestorzy obawiają się, że w przypadku utraty przez republikanów kontroli nad Kongresem plany administracji prezydenta Donalda Trumpa dotyczące zwiększenia wydatków na obronę o 500 mld dolarów mogą zostać zrewidowane lub odwołane.

Od początku lipca do połowy października fundusz giełdowy iShares US Aerospace and Defence, który śledzi dynamikę amerykańskiego sektora lotniczego, kosmicznego i obronnego, stracił 16%. Jednocześnie indeks S&P 500 wzrósł o 3,5%.

Według danych platformy rynku prognoz Kalshi w tym samym okresie o 20 punktów procentowych wzrosło prawdopodobieństwo, że w wyniku listopadowych wyborów Demokraci przejmą kontrolę nad obiema izbami Kongresu.

Analityk ds. obronności z firmy Vertical Research Partners, Robert Stalard, zauważył, że perspektywy polityczne Donalda Trumpa oraz prawdopodobieństwo utraty przez republikanów kontroli nad Senatem są ściśle powiązane z dynamiką akcji przedsiębiorstw z sektora obronnego.

„Los polityczny [prezydenta USA Donalda] Trumpa oraz prawdopodobieństwo utraty przez republikanów kontroli nad Senatem niemal całkowicie pokrywają się z dynamiką akcji spółek z sektora obronnego” – zauważył Robert Stalard.

Dodał, że tradycyjnie polityka obronna w USA była kwestią ponadpartyjnego konsensusu, jednak obecna administracja przekształciła ją w przedmiot politycznej konfrontacji.

Oczekuje się, że Demokraci mają duże szanse na zdobycie większości w Izbie Reprezentantów. Jednocześnie walka o Senat będzie trudniejsza: w wyborach do obsadzenia będzie 35 ze 100 miejsc w izbie wyższej Kongresu.

Na początku roku wśród inwestorów i szefów przemysłu obronnego panował optymizm. Donald Trump zaproponował zwiększenie rocznych wydatków USA na obronę z 1 bln do 1,5 bln dolarów, aby stworzyć, jak to ujął, „armię marzeń”.

Oczekiwania na dodatkowe 500 mld dolarów finansowania przyczyniły się do pozytywnych nastrojów w branży. Jednak z czasem sytuacja uległa zmianie.

Stosunki między ministrem obrony USA Petem Hagsettem a Kongresem pogorszyły się w kontekście wojny z Iranem. Demokraci obiecali również cofnąć znaczne cięcia w finansowaniu programów krajowych.

Dodatkowe obawy budzą inflacja i wzrost rentowności obligacji skarbowych, które utrudniają osiągnięcie ponadpartyjnego porozumienia w sprawie zwiększenia wydatków wojskowych.

Byron Callan, partner zarządzający waszyngtońskiej firmy badawczej Capital Alpha Partners, powiedział, że na początku roku niektórzy szefowie przedsiębiorstw z sektora obronnego liczyli na poparcie republikanów w kwestii przeznaczenia dodatkowych 500 mld dolarów na obronę.

Jednak demokraci są niezadowoleni ze sposobu, w jaki część środków na obronę była przekazywana przez Kongres. Dodatkowe oburzenie ustawodawców wywołała odmowa Pita Hegseta przedstawienia szczegółowego sprawozdania dotyczącego wydatków związanych z konfliktem w Iranie.

Pomimo wzrostu światowych wydatków na obronność oraz trwających konfliktów na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie amerykańskie firmy z sektora obronnego osiągały w tym roku słabsze wyniki niż ogólny rynek akcji.

Wojny podtrzymują popyt na amerykańskie systemy rakietowe i inne rodzaje uzbrojenia. Jednocześnie czołowi producenci borykają się już z wieloletnimi opóźnieniami w produkcji, a wysiłki USA i sojuszników mające na celu uzupełnienie zapasów amunicji nie zapewniły oczekiwanego wzrostu zainteresowania inwestorów.

Spośród wiodących firm najbardziej ucierpiały:

Lockheed Martin — akcje tego producenta, który jest głównym wykonawcą systemu obrony przeciwrakietowej Patriot, straciły na wartości ponad 20% w porównaniu z szczytowym poziomem z początku marca.

Northrop Grumman — wartość akcji spadła o 35%.

L3Harris — akcje straciły 36% w tym samym okresie.

W ten sposób nawet wysoki popyt na uzbrojenie nie gwarantuje wzrostu wartości rynkowej spółek z sektora obronnego. Inwestorzy biorą pod uwagę nie tylko zamówienia, ale także perspektywy finansowania budżetowego, ograniczenia produkcyjne oraz ryzyko polityczne.

Byron Callan zauważył, że zwiększenie produkcji rakiet, których zapasy uległy zmniejszeniu, cieszy się poparciem obu partii. Jednocześnie ustawodawcy mogą bardziej krytycznie przyglądać się wydatkom na kosztowne platformy wojskowe.

Wśród programów, których finansowanie może stać się przedmiotem dyskusji, znajdują się myśliwce F-35 oraz międzykontynentalne pociski balistyczne „Sentinel”.

„Nie słyszę, by którykolwiek z demokratów wzywał do drastycznego ograniczenia wydatków na obronę, ale kwestii obronności nie można rozpatrywać w oderwaniu od innych spraw” – wyjaśnił Cullan.

Według niego demokraci będą dążyć do zwiększenia wydatków w innych obszarach, dlatego budżet obronny prawdopodobnie stanie się częścią szerszych negocjacji dotyczących wydatków publicznych.

Jednocześnie zarządzający portfelem w Baron Capital, Randy Gwirzman, uważa, że inwestorzy mogą zbyt gwałtownie reagować na perspektywę zmiany układu sił w Kongresie. Z jego obserwacji wynika, że akcje mniejszych firm z sektora obronnego ucierpiały nawet bardziej niż papiery wartościowe czołowych producentów.

„Błędne przekonanie” polega na tym, że „jeśli Demokraci wygrają wybory uzupełniające, sektor obronny ulegnie zniszczeniu. Naprawdę nie sądzę, żeby tak było” – stwierdził Gwircman.

Robert Stallard zwrócił również uwagę na zagrożenia dla wielkich projektów, które są bezpośrednio kojarzone z Donaldem Trumpem. Wśród nich znajduje się tak zwana „Złota Flota” pancerników „klasy Trumpa” oraz system broni kosmicznej „Złota Kopuła”.

„Wszystko, co nosi nazwę Trumpa lub zawiera słowo »złoty«, może znaleźć się w niebezpieczeństwie” – powiedział Stalard.

Pomimo ogólnego spadku, w tym tygodniu akcje kilku wiodących amerykańskich producentów z sektora obronnego zaczęły odrabiać straty. Inwestorzy oczekują na publikację raportów finansowych za trzeci kwartał w przyszłym tygodniu.

Dodatkowe wsparcie dla sektora zapewniła realokacja kapitału z firm technologicznych w obliczu obaw dotyczących nadmiernych wydatków na infrastrukturę sztucznej inteligencji.

Analitycy podkreślają, że niezależnie od wyników negocjacji budżetowych w USA niestabilność geopolityczna będzie nadal podtrzymywać popyt na amerykański sprzęt wojskowy.

W banku inwestycyjnym Cantor Fitzgerald uważa się, że wiodące firmy z sektora obronnego mogą skorzystać na długotrwałych konfliktach, które osłabiają potencjał odstraszający USA i zwiększają ryzyko bardziej zakrojonej na szeroką skalę globalnej konfrontacji.

W związku z tym dalsza dynamika akcji amerykańskich firm z sektora obronnego będzie zależała nie tylko od wyników wyborów uzupełniających, ale także od decyzji dotyczących budżetu wojskowego, stanu produkcji oraz rozwoju konfliktów międzynarodowych.

Informuje o tym Financial Times.

W Stanach Zjednoczonych bezpartyjny analityk wyborczy Sabato’s Crystal Ball zmienił prognozy dotyczące 28 okręgów wyborczych do Izby Reprezentantów na korzyść Partii Demokratycznej na dwa tygodnie przed wyborami uzupełniającymi. Zgodnie z nowymi rankingami prognostyka, Demokraci mają ponad 218 mandatów niezbędnych do uzyskania większości, nawet bez zwycięstwa w okręgach, w których szanse kandydatów są oceniane jako mniej więcej równe.

Były burmistrz Nowego Jorku Michael Bloomberg wydał we wrześniu i październiku 80 mln dolarów na wsparcie kandydatów Partii Demokratycznej w przededniu listopadowych wyborów uzupełniających. Środki te zostały przeznaczone na działania Demokratów mające na celu odzyskanie kontroli nad Izbą Reprezentantów.

Czytaj nas na