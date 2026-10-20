W Santa Ana w Kalifornii z ciężarówki FedEx zaparkowanej w pobliżu siedziby Professional Sports Authenticator skradziono ponad 200 przesyłek z ocenionymi kartami kolekcjonerskimi Pokémon i kartami sportowymi. Były one wysyłane do właścicieli po dokonaniu oceny. Szacunkowa wartość większości skradzionych przesyłek przekracza 963 tys. dolarów, informuje The Verge.

Śledztwo i numery certyfikacyjne

PSA, jedna z największych firm zajmujących się niezależną oceną kart sportowych i kolekcjonerskich, zgłosiła incydent policji w Santa Ana. Firma wciąż ustala pełną listę kart znajdujących się w skradzionych przesyłkach, dlatego łączna wartość skradzionych przedmiotów może wzrosnąć.

Collectors Holdings, spółka matka PSA, poinformowała o współpracy z lokalnymi organami ścigania i FedEx w ramach śledztwa. Powiadomiła również partnerów platform handlowych o rzadkich przedmiotach i kartach z numerami seryjnymi, aby zapobiec ich odsprzedaży. PSA dezaktywowała unikalne numery certyfikacyjne wszystkich kart, które już zidentyfikowano jako skradzione.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rekompensaty dla klientów

Collectors Holdings poinformowała, że skontaktowała się z poszkodowanymi klientami w sprawie rekompensat. Mają one zostać obliczone według uczciwej wartości rynkowej utraconych przedmiotów, jednak nie mogą przekroczyć maksymalnej wartości ubezpieczenia wybranej przez klienta przed przekazaniem kart do oceny.

YouTuber Sky-B Cards oświadczył, że był jednym z poszkodowanych. Zapłacił 8468 dolarów za ocenę 104 kart sportowych i ubezpieczył przesyłkę na kwotę do 156 tys. dolarów. Nie wiadomo, jaką rekompensatę otrzymał. Inni kolekcjonerzy przekazują dane YouTuberowi Boston Card Hunter, który tworzy wspólną listę skradzionych kart z numerami seryjnymi i szczegółowymi opisami.

Czytaj nas na