В Санта-Ане, штат Калифорния, из грузовика FedEx, припаркованного возле штаб-квартиры Professional Sports Authenticator, украли более 200 посылок с прошедшими оценку коллекционными картами Pokémon и спортивными картами. Их отправляли владельцам после оценки. Ориентировочная стоимость большинства похищенных отправлений превышает 963 тысячи долларов, сообщает The Verge.

Расследование и сертификационные номера

PSA, одна из крупнейших компаний по независимой оценке спортивных и коллекционных карточек, сообщила об инциденте полиции Санта-Аны. Компания все еще устанавливает полный перечень карточек в похищенных посылках, поэтому общая стоимость украденного может вырасти.

Collectors Holdings, материнская компания PSA, заявила о сотрудничестве с местными правоохранительными органами и FedEx в рамках расследования. Она также уведомила партнеров торговых площадок о редких предметах и карточках с серийными номерами, чтобы предотвратить их перепродажу. PSA деактивировала уникальные сертификационные номера всех карточек, уже идентифицированных как украденные.

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Компенсации для клиентов

Collectors Holdings сообщила, что связалась с пострадавшими клиентами по поводу компенсаций. Их должны рассчитывать по справедливой рыночной стоимости утраченных предметов, но не выше максимальной застрахованной стоимости, которую клиент выбрал перед передачей карточек на оценку.

Ютубер Sky-B Cards заявил, что стал одним из пострадавших. Он заплатил 8468 долларов за оценку 104 спортивных карточек и застраховал отправление на сумму до 156 тысяч долларов. Неизвестно, какую компенсацию он получил. Другие коллекционеры передают данные ютуберу Boston Card Hunter, который составляет общий перечень украденных карточек с серийными номерами и подробными описаниями.

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