欧洲议会预算委员会提议全面恢复欧盟理事会7月在其立场中作出的削减，并在欧盟明年预算总草案中增加11.7亿欧元，《塞浦路斯邮报》报道。该委员会的立场由塞浦路斯籍欧洲议会议员米哈利斯·哈吉潘特拉提出。

拟议支出

该委员会的立场规定，全年预算承诺额为1940亿欧元，支付额为2033亿欧元。这高于欧盟理事会和欧盟委员会提出的数额。与欧盟委员会的草案相比，该委员会支持额外增加11.7亿欧元支出。

其中，拟向连接欧洲机制拨款2.605亿欧元，该机制为基础设施投资提供资金。欧盟也曾通过该机制为“大海互联项目”提供拨款。另计划向欧洲农业担保基金增加8500万欧元，该基金用于向农民发放直接补贴；对年轻农民的支持则拟增加2000万欧元。

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此外，还为欧盟邻国政策预留了1.4亿欧元。在该政策框架下，欧盟向东欧和北非国家提供资金，并发展伙伴关系。

投票与谈判

哈吉潘特拉表示，在安全挑战日益加剧的情况下，欧盟机构必须获得充足资源，以便高效且独立地开展工作。同时，他强调需要保持预算纪律并寻找节约空间，并警告称，削减不应造成运营问题或增加未来成本。

来自拉脱维亚的共同报告人尼尔斯·乌沙科夫斯表示，该委员会搁置了党派分歧，以便在谈判前形成共同立场。欧洲议会议员将于周三就此进行投票。如果获得批准，欧洲议会与欧盟理事会的调解委员会将于11月3日召开会议，并须在11月16日前达成妥协。若达成初步协议，联合文本将提交欧盟理事会和欧洲议会最终批准。

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