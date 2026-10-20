Komisja Budżetowa Parlamentu Europejskiego zaproponowała pełne przywrócenie cięć, które Rada UE wprowadziła do swojego stanowiska w lipcu, a także dodanie 1,17 mld euro do projektu budżetu ogólnego UE na przyszły rok, informuje Cyprus Mail. Stanowisko komisji przedstawił cypryjski poseł do Parlamentu Europejskiego Michalis Hadjipantela.

Proponowane wydatki

Stanowisko komisji przewiduje 194 mld euro w zobowiązaniach budżetowych i 203,3 mld euro w płatnościach w ciągu roku. To więcej niż proponowały Rada UE i Komisja Europejska. Komisja poparła dodatkowe wydatki w wysokości 1,17 mld euro w porównaniu z projektem Komisji Europejskiej.

W szczególności 260,5 mln euro proponuje się skierować do instrumentu „Łącząc Europę”, który finansuje inwestycje infrastrukturalne. Za jego pośrednictwem UE przyznała również dotacje na projekt Great Sea Interconnector. Kolejne 85 mln euro planuje się dodać do Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, za pośrednictwem którego realizowane są płatności bezpośrednie dla rolników, a wsparcie dla młodych rolników proponuje się zwiększyć o 20 mln euro.

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Dodatkowe 140 mln euro przewidziano na politykę sąsiedztwa UE, w ramach której Unia zapewnia finansowanie i rozwija partnerstwa z krajami Europy Wschodniej i Afryki Północnej.

Głosowanie i negocjacje

Hadjipantela oświadczył, że w warunkach narastających wyzwań dla bezpieczeństwa instytucje UE muszą otrzymać odpowiednie środki, aby działać skutecznie i niezależnie. Jednocześnie podkreślił potrzebę dyscypliny budżetowej i poszukiwania możliwości oszczędności, ostrzegając, że cięcia nie powinny powodować problemów operacyjnych ani zwiększać kosztów w przyszłości.

Współsprawozdawca Nils Ušakovs z Łotwy powiedział, że komisja odłożyła na bok różnice partyjne, aby wypracować wspólne stanowisko przed negocjacjami. Posłowie do Parlamentu Europejskiego mają głosować nad nim w środę. Jeśli je zatwierdzą, 3 listopada zbierze się komitet pojednawczy Parlamentu Europejskiego i Rady UE, który ma osiągnąć kompromis do 16 listopada. W przypadku wstępnego porozumienia wspólny tekst zostanie przedłożony do ostatecznego zatwierdzenia przez Radę UE i Parlament Europejski.

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