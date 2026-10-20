Бюджетный комитет Европарламента предложил полностью восстановить сокращения, которые Совет ЕС внес в свою позицию в июле, а также добавить €1,17 млрд к проекту общего бюджета ЕС на следующий год, сообщает Cyprus Mail. Позицию комитета представил кипрский депутат Европарламента Михалис Хаджипантела.

Предлагаемые расходы

Позиция комитета предусматривает €194 млрд бюджетных обязательств и €203,3 млрд платежей в течение года. Это больше, чем предлагали Совет ЕС и Еврокомиссия. Комитет поддержал дополнительные расходы в размере €1,17 млрд по сравнению с проектом Еврокомиссии.

В частности, €260,5 млн предлагают направить в механизм Connecting Europe Facility, который финансирует инфраструктурные инвестиции. Через него ЕС также предоставлял гранты для проекта Great Sea Interconnector. Еще €85 млн планируют добавить в Европейский сельскохозяйственный гарантийный фонд, через который осуществляются прямые выплаты фермерам, а поддержку молодых фермеров предлагают увеличить на €20 млн.

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Дополнительные €140 млн предусмотрены для политики соседства ЕС, в рамках которой Союз предоставляет финансирование и развивает партнерства со странами Восточной Европы и Северной Африки.

Голосование и переговоры

Хаджипантела заявил, что в условиях усиления вызовов безопасности институты ЕС должны получать надлежащие ресурсы для эффективной и независимой работы. В то же время он подчеркнул необходимость бюджетной дисциплины и поиска возможностей для экономии, предупредив, что сокращения не должны создавать операционных проблем или увеличивать расходы в будущем.

Содокладчик Нилс Ушаковс из Латвии заявил, что комитет отложил партийные разногласия, чтобы сформировать общую позицию перед переговорами. Депутаты Европарламента должны проголосовать за нее в среду. Если они ее одобрят, 3 ноября соберется согласительный комитет Европарламента и Совета ЕС, который должен достичь компромисса до 16 ноября. В случае предварительной договоренности совместный текст вынесут на окончательное утверждение Совета ЕС и Европарламента.

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