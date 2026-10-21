ЕС готовит новый пакет санкций против российских бизнесменов и компаний

Европейский Союз разрабатывает очередной пакет санкций против России, принятие которого запланировано на ноябрь 2026 года после согласования со всеми странами-членами блока.

В новый санкционный список могут войти 12 российских бизнесменов, а также 105 организаций. Среди субъектов, которые попадут под ограничения, преобладают российские региональные банки и нефтеперерабатывающие заводы, а также иностранные компании из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов, которые способствуют обходу предыдущих барьеров. Параллельно ЕС планирует существенно расширить экспортные ограничения в отношении российских предприятий.

Об этом сообщил европейский редактор «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Европейская комиссия отклонила предложение Соединенных Штатов возобновить закупки российского газа в рамках обсуждения возможного прекращения огня в Украине. В Брюсселе также подчеркнули, что не планируют отменять санкции против Москвы, пока война не будет полностью завершена.

Администрация президента США Дональда Трампа разрешает инвесторам начать процедуру покупки и переоборудования нефтяных танкеров, находящихся под санкциями, для дальнейшей перевозки нефти, не подпадающей под санкции. Об этом 19 октября на мероприятии Citadel Securities в Нью-Йорке заявил министр энергетики США Крис Райт.

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