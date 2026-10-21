UE przygotowuje nowy pakiet sankcji wobec rosyjskich przedsiębiorców i firm

Unia Europejska opracowuje kolejny pakiet sankcji wobec Rosji, którego przyjęcie planowane jest na listopad 2026 roku po uzgodnieniu przez wszystkie państwa członkowskie Unii.

Na nową listę sankcyjną może trafić 12 rosyjskich przedsiębiorców, a także 105 organizacji. Wśród podmiotów, które zostaną objęte ograniczeniami, przeważają rosyjskie banki regionalne i rafinerie ropy naftowej, a także zagraniczne firmy z Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które pomagają w obchodzeniu wcześniejszych barier. Równolegle UE planuje znacznie rozszerzyć ograniczenia eksportowe wobec rosyjskich przedsiębiorstw.

Poinformował o tym europejski redaktor „Radio Swoboda” Rikard Jozwiak.

Komisja Europejska odrzuciła propozycję Stanów Zjednoczonych dotyczącą wznowienia zakupów rosyjskiego gazu w ramach rozmów na temat ewentualnego zawieszenia broni na Ukrainie. W Brukseli podkreślono również, że nie planuje się zniesienia sankcji wobec Moskwy, dopóki wojna nie zostanie całkowicie zakończona.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zezwala inwestorom na rozpoczęcie procedury zakupu i przebudowy tankowców objętych sankcjami w celu dalszego transportu ropy nieobjętej sankcjami. Informację tę przekazał 19 października podczas wydarzenia zorganizowanego przez Citadel Securities w Nowym Jorku minister energii USA Chris Wright.

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