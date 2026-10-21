В Швеции прокуратура предъявила обвинения 26-летнему Ильдару Галиеву, которого подозревают в организации почти десяти убийств и покушений на убийство во время волны стрельбы и взрывов в 2023–2024 годах. По данным The Local Sweden, эти преступления связывают с конфликтом с конкурирующей группировкой.

Подозрения в организации нападений

Шведская прокуратура заявила, что, по версии следствия, Галиев вербовал других людей, в том числе молодежь, для совершения преступлений. Прокурор Матс Ильбом сказал AFP, что, по его мнению, обвиняемый играл в преступлениях большую роль, чем непосредственные исполнители.

Местные СМИ называли Галиева, известного под прозвищем Scar, одной из ключевых фигур стокгольмской Dalen Network. В феврале его экстрадировали в Швецию из Греции.

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Среди эпизодов, в причастности к которым его подозревают, — мощный взрыв в жилом доме, в результате которого погиб непричастный человек, а также убийство 18-летнего на спортивной площадке на глазах у детей. Адвокат Маркус Бергдаль сообщил AFP, что его подзащитный отрицает все обвинения.

Суд и борьба с группировками

Судебное разбирательство по делу Галиева должно начаться 3 ноября и продлиться до марта 2027 года. Швеция более десяти лет сталкивается с насилием со стороны организованных преступных сетей, которые используют автоматическое оружие, гранаты и взрывчатку.

В этом году количество стрельбы и взрывов в Швеции сократилось. Полиция связывает это с ужесточением законодательства и преследованием лидеров группировок, координировавших преступления из-за границы. Министр юстиции Гуннар Стрёммер на прошлой неделе заявил, что в сентябре в Стокгольме впервые почти за десять лет не было зафиксировано ни стрельбы, ни взрывов.

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