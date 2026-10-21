США потребляют около 4 млн баррелей дизельного топлива в сутки, поэтому первая партия российского дизеля обеспечит менее двух часов потребления в США.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

По его словам, танкер с 40 тысячами тонн российского дизельного топлива перевозит примерно 300 тысяч баррелей топлива. В то же время США сами экспортируют около 1,5 млн баррелей дизельного топлива ежедневно.

Власюк отметил, что путь танкера из российского порта Усть-Луга до американских терминалов займет примерно 2,5–3 недели. За это время Соединенные Штаты смогут отгрузить за границу более 4 млн тонн собственного дизельного топлива — более чем в 100 раз больше, чем доставит российское судно.

По словам Власюка, США закупают российское топливо, хотя сами являются одним из крупнейших мировых экспортеров дизельного топлива.

Источник: Владислав Власюк, Facebook

Специальный посланник президента США Стив Виткофф 21 октября прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По словам украинской и американской сторон, перед встречей в Норвегии США и Украина согласовали ряд предложений по прекращению войны, в частности гарантии безопасности для Киева.

Сенатор-республиканец Том Тиллис заявил, что российский диктатор Владимир Путин манипулирует президентом США Дональдом Трампом, отвлекая американскую поддержку от Украины. Он также раскритиковал возможное смягчение санкций против России и призвал выяснить, кто блокирует поставки Украине ракет Patriot из третьих стран.

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