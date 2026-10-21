美国每天消耗约400万桶柴油，因此第一批俄罗斯柴油仅能满足美国不到两小时的消耗量。

乌克兰总统制裁政策事务全权代表弗拉迪斯拉夫·弗拉西乌克表示了这一点。

据他介绍，一艘载有4万吨俄罗斯柴油的油轮约可运输30万桶燃油。与此同时，美国自身每天出口约150万桶柴油。

弗拉西乌克指出，这艘油轮从俄罗斯乌斯季-卢加港驶往美国码头的航程将持续约2.5至3周。 在此期间，美国将能够向国外运出超过400万吨本国生产的柴油——这一数量是俄罗斯油轮运送量的100多倍。

据弗拉西乌克称，尽管美国本身是全球最大的柴油出口国之一，却仍在购买俄罗斯燃料。

来源：弗拉迪斯拉夫·弗拉西乌克，Facebook

10月21日，美国总统特使史蒂夫·维特科夫抵达圣彼得堡，与俄罗斯领导人弗拉基米尔·普京举行会谈。 据乌克兰和美国双方称，在挪威会晤之前，美国和乌克兰就结束战争达成了一系列提案，特别是针对基辅的安全保障。

共和党参议员汤姆·蒂利斯表示，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京正在操纵美国总统唐纳德·特朗普，使美国撤回对乌克兰的支持。 他还批评了可能对俄罗斯实施的制裁放宽，并呼吁查明是谁在阻挠向乌克兰供应来自第三国的“爱国者”导弹。

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