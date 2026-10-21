Stany Zjednoczone zużywają około 4 mln baryłek oleju napędowego dziennie, dlatego pierwsza partia rosyjskiego oleju napędowego zaspokoi zapotrzebowanie USA na mniej niż dwie godziny.

Poinformował o tym pełnomocnik prezydenta Ukrainy ds. polityki sankcyjnej Władysław Własjuk.

Jak powiedział, tankowiec z 40 tysiącami ton rosyjskiego oleju napędowego przewozi około 300 tysięcy baryłek paliwa. Jednocześnie same Stany Zjednoczone eksportują codziennie około 1,5 mln baryłek oleju napędowego.

Wlaszuk zaznaczył, że podróż tankowca z rosyjskiego portu Ust-Luga do amerykańskich terminali potrwa około 2,5–3 tygodni. W tym czasie Stany Zjednoczone będą w stanie wyeksportować za granicę ponad 4 mln ton własnego oleju napędowego — ponad 100 razy więcej niż dostarczy rosyjski statek.

Według słów Własjuka Stany Zjednoczone kupują rosyjskie paliwo, mimo że same są jednym z największych światowych eksporterów oleju napędowego.

Źródło: Władysław Własjuk, Facebook

Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff przybył 21 października do Sankt Petersburga na rozmowy z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Według stron ukraińskiej i amerykańskiej, przed spotkaniem w Norwegii Stany Zjednoczone i Ukraina uzgodniły szereg propozycji dotyczących zakończenia wojny, w szczególności gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa.

Republikański senator Tom Tillis oświadczył, że rosyjski dyktator Władimir Putin manipuluje prezydentem USA Donaldem Trumpem, odwracając amerykańskie poparcie od Ukrainy. Skrytykował również ewentualne złagodzenie sankcji wobec Rosji i wezwał do ustalenia, kto blokuje dostawy rakiet Patriot do Ukrainy z krajów trzecich.

Czytaj nas na