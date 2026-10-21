Поки рф доставить Трампу 40 тис тонн дизелю, то США самі експортують у 100 разів більше

0:00 / 0:00

США споживають близько 4 млн барелів дизельного пального на добу, тому перша партія російського дизеля забезпечить менш ніж дві години американського споживання.

Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, танкер із 40 тисячами тонн російського дизеля перевозить приблизно 300 тисяч барелів пального. Водночас США самі експортують близько 1,5 млн барелів дизеля щодня.

Власюк зазначив, що дорога танкера з російського порту Усть-Луга до американських терміналів триватиме приблизно 2,5–3 тижні. За цей час Сполучені Штати зможуть відвантажити за кордон понад 4 млн тонн власного дизельного пального — більш ніж у 100 разів більше, ніж доставить російське судно.

За словами Власюка, США купують російське пальне, хоча самі є одним із найбільших світових експортерів дизеля.

Джерело: Владислав Власюк, Facebook

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф 21 жовтня прибув до Санкт-Петербурга для переговорів із російським лідером Володимиром Путіним. За словами української та американської сторін, перед зустріччю в Норвегії США й Україна узгодили низку пропозицій щодо завершення війни, зокрема гарантій безпеки для Києва.

Сенатор-республіканець Том Тіллісзаявив, що російський диктатор Володимир Путін маніпулює президентом США Дональдом Трампом, відвертаючи американську підтримку від України. Він також розкритикував можливе пом’якшення санкцій проти Росії та закликав з’ясувати, хто блокує постачання Україні ракет Patriot від третіх країн.

Читай нас у