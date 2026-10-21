ООН прогнозирует сильнейшее за 40 лет Эль-Ниньо — RMF24

Явление Эль-Ниньо может достичь силы, которой не наблюдали в течение последних четырёх десятилетий. Об этом заявила глава метеорологического агентства ООН Селеста Сауло, сообщает RMF24.

Риск жары, засух и наводнений

Ожидается, что Эль-Ниньо принесёт волны жары в отдельные регионы и нарушит привычный режим осадков. Это может вызвать сильные засухи в одних частях мира и наводнения — в других.

Среди глобальных последствий явления также называют повышение средней мировой температуры, погодные аномалии и влияние на экономику, в частности из-за изменений цен на продовольствие. Климатологи начали предупреждать о возможном рекордном Эль-Ниньо ещё весной.

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Что такое Эль-Ниньо

Эль-Ниньо — это тёплая фаза цикла Эль-Ниньо — Южное колебание, или ENSO. Она связана с устойчивым повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.

В обычных условиях пассаты перемещают тёплые поверхностные воды на запад Тихого океана, к Азии и Австралии. Во время Эль-Ниньо эти ветры ослабевают или меняют направление, а тёплая вода движется на восток, в сторону побережья Южной Америки. Это препятствует подъёму холодных вод, богатых питательными веществами, у берегов Перу и Эквадора.

В Южной Америке последствиями явления могут быть сильные ливни, наводнения и проблемы в рыбной промышленности из-за сокращения количества планктона. В Юго-Восточной Азии и Австралии Эль-Ниньо связывают с засухами, пожарами и дефицитом воды.

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