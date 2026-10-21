Мерц назвал дестабилизацию общества со стороны России самой большой угрозой для Германии

Федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе выступления на конференции Berlin Global Dialogue в Берлине заявил, что попытки России дестабилизировать немецкое и европейское общества представляют собой главную угрозу безопасности, которую граждане страны до сих пор недооценивают.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что гибридные атаки РФ происходят ежедневно и носят открытый характер. В качестве примеров прямых действий канцлер привел постоянные атаки на критическую инфраструктуру, вмешательство в работу коммуникационных и интернет-систем, а также недавний инцидент с использованием беспилотника в аэропорту Лейпцига.

Мерц подчеркнул необходимость укрепления устойчивости страны и общественного осознания масштабов угрозы, отметив: «Это не просто война в Украине. Это фундаментальная атака против всего политического порядка, которого мы достигли после 1990 года».

Источник: Укринформ.

Напомним, Мерц предупредил Европу о настоящих целях Путина.

Добавим, что в Германии ужесточают правила сдачи языкового экзамена для мигрантов, в частности украинцев.

В Германии число трудоустроенных украинцев достигло около 400 тысяч. Почти 350 тысяч из них официально платят взносы в систему социального страхования.

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