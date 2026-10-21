Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas wystąpienia na konferencji Berlin Global Dialogue w Berlinie stwierdził, że próby destabilizacji społeczeństw niemieckiego i europejskiego przez Rosję stanowią główne zagrożenie dla bezpieczeństwa, które obywatele kraju wciąż nie doceniają.

Szef niemieckiego rządu podkreślił, że ataki hybrydowe ze strony Rosji mają miejsce codziennie i mają charakter jawny. Jako przykłady bezpośrednich działań kanclerz wymienił ciągłe ataki na infrastrukturę krytyczną, ingerencję w działanie systemów komunikacyjnych i internetowych, a także niedawny incydent z wykorzystaniem drona na lotnisku w Lipsku.

Merz podkreślił konieczność wzmocnienia odporności kraju oraz zwiększenia społecznej świadomości skali zagrożenia, zaznaczając: „To nie jest tylko wojna na Ukrainie. To fundamentalny atak na cały porządek polityczny, który osiągnęliśmy po 1990 roku”.

Źródło: Ukrinform.

Przypomnijmy, że Merz ostrzegł Europę przed prawdziwymi celami Putina.

Dodajmy, że w Niemczech zaostrzono zasady dotyczące egzaminów językowych dla migrantów, w szczególności Ukraińców.

W Niemczech liczba zatrudnionych Ukraińców osiągnęła około 400 tysięcy. Prawie 350 tysięcy z nich oficjalnie opłaca składki na ubezpieczenie społeczne.

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