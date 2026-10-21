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Новости Мир

Видео: Билл Клинтон раскритиковал Трампа за его отношение к Украине

UA NEWS 21 Октября 2026 17:45
Видео: Билл Клинтон раскритиковал Трампа за его отношение к Украине

Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что недоволен отношением Вашингтона к союзникам, в частности на фоне политики Дональда Трампа в отношении Украины.

«Я устал от того, как мы относимся к нашим союзникам, как к ничтожествам», — сказал Клинтон.

 Он также раскритиковал решение Трампа о поддержке Украины и его стремление сблизиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Встреча спецпредставителя президента США Стива Виткоффа с Владимиром Путиным завершилась после трёх часов переговоров.
 
Российский диктатор Владимир Путин заявил специальному представителю президента США Дональда Трампа Стиву Виткоффу, что Москва готова помочь Вашингтону в урегулировании ситуации вокруг Ирана. Также глава Кремля выразил заинтересованность в возобновлении экономического сотрудничества с Соединёнными Штатами.
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