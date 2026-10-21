Видео: Билл Клинтон раскритиковал Трампа за его отношение к Украине
Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что недоволен отношением Вашингтона к союзникам, в частности на фоне политики Дональда Трампа в отношении Украины.
«Я устал от того, как мы относимся к нашим союзникам, как к ничтожествам», — сказал Клинтон.
Он также раскритиковал решение Трампа о поддержке Украины и его стремление сблизиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
Встреча спецпредставителя президента США Стива Виткоффа с Владимиром Путиным завершилась после трёх часов переговоров.
Российский диктатор Владимир Путин заявил специальному представителю президента США Дональда Трампа Стиву Виткоффу, что Москва готова помочь Вашингтону в урегулировании ситуации вокруг Ирана. Также глава Кремля выразил заинтересованность в возобновлении экономического сотрудничества с Соединёнными Штатами.