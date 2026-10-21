Film: Bill Clinton skrytykował Trumpa za jego stosunek do Ukrainy
Były prezydent USA Bill Clinton oświadczył, że jest niezadowolony z postawy Waszyngtonu wobec sojuszników, zwłaszcza w kontekście polityki Donalda Trumpa wobec Ukrainy.
„Mam dość tego, że traktujemy naszych sojuszników jak ludzi bez znaczenia” – powiedział Clinton.
Skrytykował również decyzję Trumpa dotyczącą wsparcia dla Ukrainy oraz jego dążenia do zbliżenia się do rosyjskiego dyktatora Władimira Putina.
Spotkanie specjalnego przedstawiciela prezydenta USA Steve’a Witkofa z Władimirem Putinem zakończyło się po trzech godzinach rozmów.
Rosyjski dyktator Władimir Putin oświadczył specjalnemu wysłannikowi prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'owi Witkofowi, że Moskwa jest gotowa pomóc Waszyngtonowi w rozwiązaniu sytuacji wokół Iranu. Ponadto przywódca Kremla wyraził zainteresowanie wznowieniem współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi.