+14° Kijów +15° Warszawa +15° Waszyngton
$ 45.2 € 50.74 zł 11.64
$ 45.2 € 50.74 zł 11.64
+14° Kijów +15° Warszawa +15° Waszyngton
Wiadomości Świat

Film: Bill Clinton skrytykował Trumpa za jego stosunek do Ukrainy

UA NEWS 21 października 2026 17:45
Film: Bill Clinton skrytykował Trumpa za jego stosunek do Ukrainy

Były prezydent USA Bill Clinton oświadczył, że jest niezadowolony z postawy Waszyngtonu wobec sojuszników, zwłaszcza w kontekście polityki Donalda Trumpa wobec Ukrainy.

„Mam dość tego, że traktujemy naszych sojuszników jak ludzi bez znaczenia” – powiedział Clinton.

 Skrytykował również decyzję Trumpa dotyczącą wsparcia dla Ukrainy oraz jego dążenia do zbliżenia się do rosyjskiego dyktatora Władimira Putina.

Spotkanie specjalnego przedstawiciela prezydenta USA Steve’a Witkofa z Władimirem Putinem zakończyło się po trzech godzinach rozmów.
 
Rosyjski dyktator Władimir Putin oświadczył specjalnemu wysłannikowi prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'owi Witkofowi, że Moskwa jest gotowa pomóc Waszyngtonowi w rozwiązaniu sytuacji wokół Iranu. Ponadto przywódca Kremla wyraził zainteresowanie wznowieniem współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi.
Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację