Były prezydent USA Bill Clinton oświadczył, że jest niezadowolony z postawy Waszyngtonu wobec sojuszników, zwłaszcza w kontekście polityki Donalda Trumpa wobec Ukrainy.

„Mam dość tego, że traktujemy naszych sojuszników jak ludzi bez znaczenia” – powiedział Clinton.

Skrytykował również decyzję Trumpa dotyczącą wsparcia dla Ukrainy oraz jego dążenia do zbliżenia się do rosyjskiego dyktatora Władimira Putina.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/680288a77a105/01-clashreport-2112916141114904720.mp4

Spotkanie specjalnego przedstawiciela prezydenta USA Steve’a Witkofa z Władimirem Putinem zakończyło się po trzech godzinach rozmów.

Rosyjski dyktator Władimir Putin oświadczył specjalnemu wysłannikowi prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'owi Witkofowi, że Moskwa jest gotowa pomóc Waszyngtonowi w rozwiązaniu sytuacji wokół Iranu. Ponadto przywódca Kremla wyraził zainteresowanie wznowieniem współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi.

Czytaj nas na