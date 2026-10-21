ONZ prognozuje najsilniejsze El Niño od 40 lat — RMF24

Zjawisko El Niño może osiągnąć siłę, jakiej nie obserwowano w ciągu ostatnich czterech dekad. Poinformowała o tym szefowa agencji meteorologicznej ONZ Celeste Saulo, podaje RMF24.

Ryzyko upałów, susz i powodzi

Oczekuje się, że El Niño przyniesie fale upałów w niektórych regionach i zakłóci zwykły rozkład opadów. Może to spowodować silne susze w jednych częściach świata i powodzie w innych.

Wśród globalnych skutków tego zjawiska wymienia się także wzrost średniej temperatury na świecie, anomalie pogodowe oraz wpływ na gospodarkę, w szczególności poprzez zmiany cen żywności. Klimatolodzy zaczęli ostrzegać przed możliwym rekordowym El Niño już wiosną.

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Czym jest El Niño

El Niño to ciepła faza cyklu El Niño–Oscylacja Południowa, czyli ENSO. Wiąże się ona z utrzymującym się wzrostem temperatury powierzchni wody w równikowej części Oceanu Spokojnego.

W normalnych warunkach pasaty przemieszczają ciepłe wody powierzchniowe na zachód Oceanu Spokojnego, w kierunku Azji i Australii. Podczas El Niño wiatry te słabną lub zmieniają kierunek, a ciepła woda przemieszcza się na wschód, w stronę wybrzeża Ameryki Południowej. Utrudnia to wypływanie zimnych wód bogatych w składniki odżywcze u wybrzeży Peru i Ekwadoru.

W Ameryce Południowej skutkami tego zjawiska mogą być ulewne deszcze, powodzie i problemy w przemyśle rybnym z powodu zmniejszenia ilości planktonu. W Azji Południowo-Wschodniej i Australii El Niño wiąże się z suszami, pożarami i niedoborem wody.

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