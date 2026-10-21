В Женеве, Швейцария, ООН сообщила о выделении 50 млн долларов на поддержку 11 стран, которые могут больше всего пострадать от нынешнего явления Эль-Ниньо. Среди них — Чад, Сальвадор, Эфиопия, Сомали и Южный Судан. Об этом во время общения с журналистами заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер, сообщает Euronews.

Предупреждение Всемирной метеорологической организации

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Селеста Сауло заявила, что нынешнее Эль-Ниньо может стать беспрецедентным по силе за время современных наблюдений. По ее словам, пик явления ожидается в конце 2026 года, однако его последствия будут ощущаться значительно дольше.

Согласно последним сезонным климатическим обновлениям ВМО, температура поверхности воды в тропической части Тихого океана, где формируется это явление, в период с ноября по январь может подняться до 3,8°C выше среднего показателя. В организации ожидают, что Эль-Ниньо повысит температуру во многих регионах мира, усиливая потепление, связанное с деятельностью человека.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Призыв к превентивным действиям

Флетчер охарактеризовал Эль-Ниньо как угрозу экстремальной жары, засух и наводнений с масштабными гуманитарными последствиями. Он подчеркнул, что ущерб не ограничится странами, которые непосредственно окажутся на пути явления: он может вызвать экономические потрясения, конфликты, перемещение людей и миграцию.

Представитель ООН призвал правительства, банки развития и международные финансовые учреждения предоставлять финансирование до того, как будет нанесен ущерб. По его словам, гуманитарная система самостоятельно не сможет справиться с угрозой такого масштаба.

Эль-Ниньо — природное климатическое явление, при котором поверхностные воды центральной и восточной экваториальной части Тихого океана становятся необычно теплыми. Это меняет характер ветров, атмосферное давление и распределение осадков в разных частях мира. Обычно оно повторяется раз в два—семь лет и длится от девяти до 12 месяцев.

Читай нас в