Итальянское правительство инициировало расследование в отношении возможной причастности внешних сил, в частности России, к организации и эскалации недавних масштабных протестов, сопровождавшихся столкновениями в европейских городах.

Чиновники обратились за информацией о роли иностранных провокаторов в беспорядках, охвативших Милан и другие регионы страны. Ранее министр обороны Италии Гвидо Крозетто прямо назвал эти события элементом «гибридной войны», направленной против стран Запада.

Антиправительственные акции в Италии вспыхнули по примеру демонстраций во Франции, сопровождавшихся насилием, мародерством и столкновениями с правоохранителями.

Источник: Bloomberg.

Правительство Италии одобрило отправку 500 военнослужащих в Милан после протестов в северных городах страны, часть которых переросла в столкновения с полицией. Кабинет министров также утвердил новые правовые меры, ужесточающие наказание за насилие, мародерство и вандализм во время демонстраций.

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал иностранных лидеров, в частности президента США Дональда Трампа, за распространение ложной информации о беспорядках во Франции и использование этих событий в своих предвыборных кампаниях.

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