Włoski rząd zainicjował dochodzenie w sprawie ewentualnego udziału sił zewnętrznych, w szczególności Rosji, w organizacji i eskalacji niedawnych zakrojonych na szeroką skalę protestów, którym towarzyszyły starcia w europejskich miastach.

Urzędnicy zwrócili się o informacje dotyczące roli zagranicznych prowokatorów w zamieszkach, które ogarnęły Mediolan i inne regiony kraju. Wcześniej minister obrony Włoch Guido Crosetto otwarcie określił te wydarzenia jako element „wojny hybrydowej” skierowanej przeciwko krajom Zachodu.

Antyrządowe protesty we Włoszech wybuchły na wzór demonstracji we Francji, którym towarzyszyły akty przemocy, grabieże i starcia z siłami porządkowymi.

Źródło: Bloomberg.

Rząd Włoch zatwierdził wysłanie 500 żołnierzy do Mediolanu po protestach w północnych miastach kraju, z których część przerodziła się w starcia z policją. Rząd zatwierdził również nowe środki prawne, które zaostrzają kary za przemoc, grabieże i akty wandalizmu podczas demonstracji.

Prezydent Francji Emmanuel Macron skrytykował zagranicznych przywódców, w szczególności prezydenta USA Donalda Trumpa, za rozpowszechnianie fałszywych informacji na temat zamieszek we Francji oraz wykorzystywanie tych wydarzeń w swoich kampaniach wyborczych.

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