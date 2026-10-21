W Genewie w Szwajcarii ONZ poinformowała o przeznaczeniu 50 mln dolarów na wsparcie 11 krajów, które mogą najbardziej ucierpieć w wyniku obecnego zjawiska El Niño. Wśród nich są Czad, Salwador, Etiopia, Somalia i Sudan Południowy. Poinformował o tym podczas rozmowy z dziennikarzami zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. humanitarnych Tom Fletcher, podaje Euronews.

Ostrzeżenie Światowej Organizacji Meteorologicznej

Sekretarz generalna Światowej Organizacji Meteorologicznej Celeste Saulo oświadczyła, że obecne El Niño może być bezprecedensowe pod względem siły w nowoczesnych obserwacjach. Według niej szczyt zjawiska spodziewany jest pod koniec 2026 roku, jednak jego skutki będą odczuwalne znacznie dłużej.

Według najnowszych sezonowych aktualizacji klimatycznych WMO temperatura powierzchni wody w tropikalnej części Pacyfiku, gdzie powstaje to zjawisko, może wzrosnąć od listopada do stycznia do 3,8°C powyżej średniej. Organizacja oczekuje, że El Niño podniesie temperatury w wielu regionach świata, nasilając ocieplenie związane z działalnością człowieka.

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Apel o działania prewencyjne

Fletcher określił El Niño jako zagrożenie ekstremalnymi upałami, suszami i powodziami o szeroko zakrojonych konsekwencjach humanitarnych. Podkreślił, że szkody nie ograniczą się do krajów znajdujących się bezpośrednio na drodze zjawiska: mogą one wywołać wstrząsy gospodarcze, konflikty, przesiedlenia ludności i migrację.

Przedstawiciel ONZ wezwał rządy, banki rozwoju i międzynarodowe instytucje finansowe do zapewnienia finansowania, zanim dojdzie do szkód. Według niego system humanitarny sam nie będzie w stanie poradzić sobie z zagrożeniem tej skali.

El Niño to naturalne zjawisko klimatyczne, podczas którego wody powierzchniowe w centralnej i wschodniej równikowej części Pacyfiku stają się niezwykle ciepłe. Zmienia ono układ wiatrów, ciśnienie atmosferyczne i rozkład opadów w różnych częściach świata. Zwykle powtarza się co dwa do siedmiu lat i trwa od dziewięciu do 12 miesięcy.

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