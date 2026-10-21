在瑞士日内瓦，联合国宣布拨款5000万美元，以支持可能受当前厄尔尼诺现象影响最严重的11个国家。其中包括乍得、萨尔瓦多、埃塞俄比亚、索马里和南苏丹。联合国负责人道主义事务的副秘书长汤姆·弗莱彻在与记者交流时表示，Euronews对此进行了报道。

世界气象组织的警告

世界气象组织秘书长塞莱斯特·绍洛表示，当前的厄尔尼诺现象在现代观测中可能在强度上前所未有。她称，该现象预计将在2026年底达到峰值，但其影响将持续更长时间。

根据世界气象组织最新的季节性气候更新，在这一现象形成的热带太平洋地区，11月至次年1月期间海表温度可能升至比平均水平高3.8°C。该组织预计，厄尔尼诺将推高世界许多地区的气温，加剧与人类活动相关的变暖。

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呼吁采取预防行动

弗莱彻将厄尔尼诺描述为极端高温、干旱和洪水的威胁，并将带来大规模人道主义后果。他强调，损失不会仅限于直接处于该现象影响路径上的国家：它们可能引发经济冲击、冲突、人口流离失所和移民。

这名联合国代表呼吁各国政府、开发银行和国际金融机构在造成损害之前提供资金。他表示，人道主义系统无法仅凭自身应对如此规模的威胁。

厄尔尼诺是一种自然气候现象，指太平洋中部和东部赤道地区的表层海水变得异常温暖。这会改变世界不同地区的风向模式、大气压力和降水分布。它通常每两到七年出现一次，持续九至12个月。

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