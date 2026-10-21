В Великобритании обнародовали результаты расследования действий правительства во время пандемии COVID-19. Комиссия пришла к выводу, что ошибки властей способствовали быстрому распространению вируса в домах престарелых. В то же время жители и работники этих учреждений не получили обещанной защиты.

Согласно выводам расследования, в начале пандемии британские власти сосредоточили основное внимание на защите Национальной службы здравоохранения (NHS), тогда как учреждения социального ухода фактически остались без надлежащей поддержки.

Галлетт также опровергла заявления бывшего министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, который утверждал, что правительство с самого начала пандемии создало «защитное кольцо» вокруг домов престарелых. Она назвала эти утверждения безосновательными.

«Дома престарелых не получили достаточной защиты именно тогда, когда в ней больше всего нуждались. Эти ошибки создали условия, при которых вирус мог распространяться, как лесной пожар», — заявила Галлетт.

Одной из главных проблем стал перевод пациентов из больниц в учреждения по уходу без обязательного тестирования на вирус. К 15 апреля 2020 года таким образом перевели около 25 тысяч человек, чтобы освободить больничные койки.

В то же время правительство не предоставило учреждениям рекомендаций по изоляции вновь поступивших пациентов. По мнению комиссии, это способствовало быстрому распространению инфекции среди жильцов и персонала.

Сам Генкок во время слушаний в июле 2025 года взял на себя ответственность за это решение, назвав его «наименее плохим из возможных в ужасной ситуации». Впоследствии суд признал политику перевода пациентов незаконной.

Расследование также выявило серьёзную нехватку средств индивидуальной защиты. Работники домов престарелых вынуждены были использовать малярные комбинезоны, дождевики и перчатки из строительных магазинов. Некоторые самостоятельно изготавливали защитную одежду из мусорных пакетов и постельного белья.

Отдельно комиссия раскритиковала запрет на посещения в учреждениях по уходу. Из-за карантинных ограничений жильцы оказались в изоляции, а многие семьи не смогли попрощаться со своими близкими перед их смертью.

«Самое болезненное в том, что некоторым людям не разрешили быть рядом с умирающими родными. Многих до сих пор мучает чувство вины, которого они совершенно не заслуживают», — отметила Галлетт.

По её словам, пандемия также имела тяжёлые психологические последствия для персонала. Работники учреждений по уходу столкнулись с беспрецедентным количеством смертей, что привело к посттравматическому стрессовому расстройству и суицидальным мыслям. По данным расследования, несколько сотрудников покончили жизнь самоубийством.

С марта 2020 года по июль 2022-го в британских домах престарелых от COVID-19 умерли более 43 тысяч человек.

Представители организации Covid-19 Bereaved Families for Justice UK, объединяющей семьи умерших, назвали заявления Хенкока о защите учреждений по уходу «жестокой ложью».

«Правительство знало, что сектор ухода чрезвычайно уязвим к пандемии, но ничего не сделало, пока не стало слишком поздно», — заявила представительница организации Джин Адамсон, чей отец умер от COVID-19 в доме престарелых.

Она добавила, что семьи погибших считают часть рекомендаций комиссии недостаточно решительными и будут настаивать на их ужесточении.

В докладе комиссия представила восемь основных рекомендаций, среди которых улучшение подготовки к будущим пандемиям, финансовая поддержка работников, находящихся на самоизоляции, и пересмотр правил посещения учреждений по уходу.

В частности, комиссия предлагает гарантировать жильцам право на личные встречи с близкими, за исключением особых обстоятельств. Также рекомендовано ввести обязательное обучение медицинских и социальных работников по уходу за людьми в конце жизни, в частности по правилам принятия решений об отказе от реанимации.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что правительство учтёт выводы расследования при подготовке к возможным будущим пандемиям.

Источник: The Guardian.

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