Розслідування виявило провали захисту будинків догляду у Британії — The Guardian

Публічне розслідування щодо пандемії Covid-19 у Великій Британії встановило, що урядові прорахунки сприяли швидкому поширенню коронавірусу серед мешканців і працівників будинків догляду. Голова розслідування Гезер Галлетт назвала суттєвим недоглядом те, що влада не рекомендувала ізолювати пацієнтів, яких виписували з лікарень до таких закладів, повідомляє The Guardian.

Виписування пацієнтів без тестування

У березні та квітні 2020 року з лікарень Англії до будинків догляду виписали близько 25 тисяч пацієнтів, щоб звільнити ліжка для Національної служби охорони здоров’я. Обов’язкове тестування запровадили 15 квітня 2020 року. Згодом Високий суд визнав цю політику незаконною.

Колишній міністр охорони здоров’я Метт Генкок під час свідчень узяв на себе відповідальність за урядове рішення виписувати до закладів пацієнтів без тестування. Він назвав його найменш поганим рішенням у складній ситуації. Галлетт визнала необхідність звільнити лікарняні ліжка, але розкритикувала відсутність рекомендацій щодо ізоляції виписаних людей.

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Наслідки для мешканців і персоналу

У будинках догляду у Великій Британії від Covid-19 померли понад 43 тисячі людей у період від березня 2020 року до липня 2022-го. Галлетт заявила, що сектор догляду за дорослими фактично опинився на другому плані, а прагнення захистити систему охорони здоров’я іноді відбувалося коштом користувачів і надавачів послуг догляду.

У звіті також ідеться про недостатнє забезпечення працівників засобами індивідуального захисту. Персонал, за наведеними свідченнями, використовував водонепроникні пончо, малярські комбінезони, рукавички з магазинів товарів для ремонту, а також саморобні засоби із тканини, пакетів для сміття та постільної білизни.

Галлетт зазначила, що обмеження відвідувань завдали мешканцям значної емоційної шкоди, спричинивши ізоляцію та відчуття покинутості. У звіті містяться вісім рекомендацій, зокрема щодо планування майбутніх пандемій, фінансової підтримки працівників для самоізоляції, правил відвідування та посиленого нагляду за закладами під час карантинних обмежень.

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