Publiczne śledztwo dotyczące pandemii Covid-19 w Wielkiej Brytanii ustaliło, że błędy rządu przyczyniły się do szybkiego rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród mieszkańców i pracowników domów opieki. Przewodnicząca śledztwa Heather Hallett nazwała istotnym zaniedbaniem fakt, że władze nie zalecały izolowania pacjentów wypisywanych ze szpitali do takich placówek, informuje The Guardian.

Wypisywanie pacjentów bez testów

W marcu i kwietniu 2020 roku ze szpitali w Anglii do domów opieki wypisano około 25 tysięcy pacjentów, aby zwolnić łóżka dla Narodowej Służby Zdrowia. Obowiązkowe testowanie wprowadzono 15 kwietnia 2020 roku. Później Wysoki Trybunał uznał tę politykę za niezgodną z prawem.

Były minister zdrowia Matt Hancock podczas zeznań wziął na siebie odpowiedzialność za rządową decyzję o wypisywaniu pacjentów do placówek bez testowania. Nazwał ją najmniej złym rozwiązaniem w trudnej sytuacji. Hallett uznała potrzebę zwolnienia łóżek szpitalnych, lecz skrytykowała brak wytycznych dotyczących izolacji wypisywanych osób.

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Konsekwencje dla mieszkańców i personelu

W domach opieki w Wielkiej Brytanii na Covid-19 zmarło ponad 43 tysiące osób w okresie od marca 2020 roku do lipca 2022 roku. Hallett oświadczyła, że sektor opieki nad dorosłymi faktycznie znalazł się na drugim planie, a dążenie do ochrony systemu opieki zdrowotnej czasami odbywało się kosztem korzystających z opieki i jej świadczeniodawców.

W raporcie mowa jest również o niewystarczającym zaopatrzeniu pracowników w środki ochrony indywidualnej. Według przytoczonych zeznań personel używał wodoodpornych poncz, kombinezonów malarskich, rękawic ze sklepów z artykułami remontowymi, a także improwizowanych środków wykonanych z tkanin, worków na śmieci i pościeli.

Hallett zaznaczyła, że ograniczenia odwiedzin wyrządziły mieszkańcom znaczną krzywdę emocjonalną, powodując izolację i poczucie opuszczenia. Raport zawiera osiem zaleceń, w tym dotyczących planowania przyszłych pandemii, wsparcia finansowego dla pracowników w celu samoizolacji, zasad odwiedzin oraz zwiększonego nadzoru nad placówkami podczas ograniczeń kwarantannowych.

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