Публичное расследование пандемии Covid-19 в Великобритании установило, что просчеты правительства способствовали быстрому распространению коронавируса среди жителей и работников домов ухода. Председатель расследования Хезер Халлетт назвала существенным упущением то, что власти не рекомендовали изолировать пациентов, выписываемых из больниц в такие учреждения, сообщает The Guardian.

Выписка пациентов без тестирования

В марте и апреле 2020 года из больниц Англии в дома ухода выписали около 25 тысяч пациентов, чтобы освободить койки для Национальной службы здравоохранения. Обязательное тестирование ввели 15 апреля 2020 года. Позднее Высокий суд признал эту политику незаконной.

Бывший министр здравоохранения Мэтт Хэнкок во время дачи показаний взял на себя ответственность за решение правительства выписывать пациентов в учреждения без тестирования. Он назвал его наименее плохим решением в сложной ситуации. Халлетт признала необходимость освободить больничные койки, но раскритиковала отсутствие рекомендаций по изоляции выписанных людей.

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Последствия для жителей и персонала

В домах ухода в Великобритании от Covid-19 умерли более 43 тысяч человек в период с марта 2020 года по июль 2022 года. Халлетт заявила, что сектор ухода за взрослыми фактически оказался на втором плане, а стремление защитить систему здравоохранения иногда происходило за счет пользователей и поставщиков услуг ухода.

В отчете также говорится о недостаточном обеспечении работников средствами индивидуальной защиты. Согласно приведенным свидетельствам, персонал использовал водонепроницаемые пончо, малярные комбинезоны, перчатки из магазинов товаров для ремонта, а также самодельные средства из ткани, мусорных пакетов и постельного белья.

Халлетт отметила, что ограничения на посещения нанесли жителям значительный эмоциональный вред, вызвав изоляцию и чувство покинутости. В отчете содержатся восемь рекомендаций, в том числе по планированию будущих пандемий, финансовой поддержке работников для самоизоляции, правилам посещения и усиленному надзору за учреждениями во время карантинных ограничений.

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