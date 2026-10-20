Сейм Польши рассматривает два законопроекта об абортах — RMF24

RMF24 сообщает, что в Сейме Польши продолжаются дебаты по двум законопроектам, предусматривающим изменения правил прерывания беременности. Первый из них касается частичной декриминализации абортов: он должен ограничить уголовную ответственность за прерывание беременности с согласия женщины и за помощь в этом.

Восстановление основания для аборта

Второй законопроект направлен на отмену последствий решения Конституционного трибунала Польши 2020 года. Документ предусматривает восстановление возможности прерывания беременности в случае тяжелого порока плода.

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Во время текущего заседания Сейма депутаты обсуждают обе законодательные инициативы. RMF24 ставит вопрос, может ли их рассмотрение привести к смягчению правил в отношении абортов в Польше.

Тема для разговора на RMF FM

Ведущая Йоанна Гурская планировала обсудить законопроекты в эфире RMF FM с депутатом KP Centrum Рафалом Комаревичем. Также речь шла о программе «Ceny Paliwa Niżej», состоянии системы здравоохранения и обращении оппозиции об отставке министра финансов Анджея Доманьского. По данным RMF24, дебаты и голосование по этому вопросу должны были состояться в тот же вечер в Сейме.

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