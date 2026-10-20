Сейм Польщі розглядає два законопроєкти щодо абортів — RMF24

RMF24 повідомляє, що в Сеймі Польщі тривають дебати щодо двох законопроєктів, які передбачають зміни до правил переривання вагітності. Перший із них стосується часткової декриміналізації абортів: він має обмежити кримінальну відповідальність за переривання вагітності за згодою жінки та за допомогу в цьому.

Відновлення підстави для аборту

Другий законопроєкт спрямований на скасування наслідків рішення Конституційного трибуналу Польщі 2020 року. Документ передбачає відновлення можливості переривання вагітності у разі тяжкої вади плода.

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Під час поточного засідання Сейму депутати обговорюють обидві законодавчі ініціативи. RMF24 порушує питання, чи може їхній розгляд привести до пом’якшення правил щодо абортів у Польщі.

Тема для розмови на RMF FM

Ведуча Йоанна Гурська планувала обговорити законопроєкти в ефірі RMF FM із депутатом KP Centrum Рафалом Комаревичем. Також ішлося про програму «Ceny Paliwa Niżej», стан системи охорони здоров’я та подання опозиції щодо відставки міністра фінансів Анджея Доманського. За даними RMF24, дебати й голосування з цього питання мали відбутися ввечері того ж дня в Сеймі.

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