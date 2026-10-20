Держдеп США заявив про анулювання понад 300 тисяч віз — Al Jazeera

Державний департамент США заявив, що адміністрація Дональда Трампа за його другого терміну анулювала понад 300 тисяч віз, виданих іноземним громадянам. Відомство також стверджує, що робить це швидше за будь-яку попередню адміністрацію, повідомляє Al Jazeera.

Підстави для анулювання

Речник Держдепартаменту Томмі Піготт написав у соцмережі X, що рішення стосувалися іноземців, які перебувають у США за візами та, за твердженням відомства, порушили закон, вчинили шахрайство або становили загрозу національній безпеці.

За словами Піготта, адміністрація дотримується нульової толерантності до власників віз, які порушують закон, вчиняють шахрайство або підривають національну безпеку США. Він додав, що влада продовжить заходи для захисту кордонів і національної безпеки країни.

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Посилення візового контролю

У серпні кількість анульованих віз перевищила 175 тисяч. У січні Держдепартамент повідомляв про понад 100 тисяч скасованих віз і називав цей показник рекордним на той час.

Адміністрація також посилила правила видачі віз, зокрема перевірку активності в соціальних мережах і розширений скринінг. Правозахисники та експерти з прав людини критикували таку практику, заявляючи, що вона загрожує свободі слова, нагадує стеження та вибірково спрямована проти іммігрантів.

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