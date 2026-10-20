Departament Stanu USA poinformował, że administracja Donalda Trumpa podczas jego drugiej kadencji anulowała ponad 300 tys. wiz wydanych cudzoziemcom. Resort twierdzi również, że robi to szybciej niż jakakolwiek poprzednia administracja, informuje Al Jazeera.

Podstawy anulowania

Rzecznik Departamentu Stanu Tommy Pigott napisał w serwisie społecznościowym X, że decyzje dotyczyły cudzoziemców przebywających w USA na wizach, którzy według resortu złamali prawo, dopuścili się oszustwa lub stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Według Pigotta administracja stosuje politykę zerowej tolerancji wobec posiadaczy wiz, którzy łamią prawo, dopuszczają się oszustwa lub podważają bezpieczeństwo narodowe USA. Dodał, że władze będą kontynuować działania mające chronić granice i bezpieczeństwo narodowe kraju.

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Zaostrzenie kontroli wizowej

W sierpniu liczba anulowanych wiz przekroczyła 175 tys. W styczniu Departament Stanu informował o ponad 100 tys. anulowanych wiz i nazywał ten wynik rekordowym w tamtym czasie.

Administracja zaostrzyła również zasady wydawania wiz, w tym kontrolę aktywności w mediach społecznościowych oraz rozszerzoną weryfikację. Obrońcy praw i eksperci ds. praw człowieka krytykowali tę praktykę, twierdząc, że zagraża ona wolności słowa, przypomina inwigilację i jest selektywnie wymierzona w imigrantów.

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