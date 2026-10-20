Sejm Polski rozpatruje dwa projekty ustaw dotyczące aborcji — RMF24

RMF24 informuje, że w Sejmie Polski trwają debaty nad dwoma projektami ustaw przewidującymi zmiany w zasadach przerywania ciąży. Pierwszy z nich dotyczy częściowej dekryminalizacji aborcji: ma ograniczyć odpowiedzialność karną za przerwanie ciąży za zgodą kobiety oraz za pomoc w tym.

Przywrócenie przesłanki do aborcji

Drugi projekt ustawy ma na celu odwrócenie skutków orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Dokument przewiduje przywrócenie możliwości przerwania ciąży w przypadku ciężkiej wady płodu.

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Podczas obecnego posiedzenia Sejmu posłowie omawiają obie inicjatywy legislacyjne. RMF24 stawia pytanie, czy ich rozpatrzenie może doprowadzić do złagodzenia przepisów dotyczących aborcji w Polsce.

Temat rozmowy w RMF FM

Prowadząca Joanna Górska planowała omówić projekty ustaw na antenie RMF FM z posłem KP Centrum Rafałem Komarewiczem. Rozmowa miała również dotyczyć programu „Ceny Paliwa Niżej”, stanu systemu ochrony zdrowia oraz wniosku opozycji o odwołanie ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Według RMF24 debata i głosowanie w tej sprawie miały odbyć się tego wieczoru w Sejmie.

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